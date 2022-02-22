В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку

В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплатить парковку. Пока сервис работает в тестовом режиме - оплатить можно столичную уличную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Припарковав машину на платной парковку, зайдите в приложение и выберете в разделе "Город" "парковки". Затем загрузите данные о машине и парковке, поставьте время, сколько планируете стоять. Пополните счет и оплатите его. Чтобы прервать парковку надо нажать красную кнопку с крестиком, а для продолжения - соответствующую кнопку.

"Запуск оплаты парковок в приложении "Метро Москвы" поможет пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время. Построить любой маршрут, купить билет на автобус дальнего следования, оплатить проезд, а теперь и парковку можно в одном удобном приложении", - цитирует заммэра Москвы Максима Ликсутова ведомство.

Напомним, что в приложении можно удаленно покупать любые билеты на "Тройку", оплачивать проезд с Face Pay, использовать виртуальную "Тройку" в Google Pay и Samsung Pay и многое другое.