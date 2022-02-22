Воробьев: Подмосковье не будет вводить режим ЧС в связи с приездом беженцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не считает необходимым вводить в регионе режим ЧС в связи с приездом беженцев из Донбасса.

"У нас вся работа идет планово, не видим в режиме ЧС необходимости", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник в Подмосковье прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Всего приехали 957 человек, в основном это женщины с детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Их приняли шесть подмосковных городов: Клин, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино.