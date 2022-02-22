Число жертв смертельного ДТП в Якутии увеличилось до пяти

Одна из двух выживших в ДТП в Чурапчинском районе Якутии скончалась в реанимации. Таким образом общее количество жертв автоаварии увеличилось до пяти, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина.

Автомашины Toyota Ipsum и Toyota Camry столкнулись утром 22 февраля на 174-м километре федеральной трассы "Колыма". Обе иномарки загорелись.

В результате ДТП три человека погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи. Двух женщин доставили в Чурапчинскую районную больницу, медики оценивали их состояние как тяжелое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причины и обстоятельства трагедии. Проверку по факту ДТП проводит районная прокуратура.