В Хабаровском крае продлили выплаты привившимся пенсионерам

Вознаграждение в две тысячи рублей, которые пожилые жители Хабаровского края получают за прохождение курса вакцинации от COVID-19, будут выплачивать до мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.

"Принял решение продлить до 1 мая срок действия социальной стимулирующей выплаты для людей старше 60 лет, которые проходят вакцинацию от коронавируса", - написал глава региона.

Напомним, эта мера поддержки действует в крае с 20 декабря прошлого года. Воспользоваться ей смогли более 5,6 тысячи пенсионеров.

Ранее региональное министерство соцзащиты оценило сумму выплат на поощрение пожилых граждан в 280 миллионов рублей. Претендовать на вознаграждение могут около 140 тысяч человек.