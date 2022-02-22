В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент упомянул и о печальной судьбе памятника Александру Суворову в Полтаве:

- Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны.

Фото: youtube.com/ІРТ Полтава

Президент напомнил и о том, что в украинском Очакове американцы построили центр морских операций. В том самом Очакове, когда-то турецкой крепости, за которую "сражались солдаты Александра Суворова, благодаря их мужеству он вошел в состав России". Русская армия под командованием Суворова вела бои не только за Очаков (теперь это Николаевская область) в 1788 году, но и за неприступный Измаил (сейчас - Одесская область) в 1790-м, отвоевывая земли у турков, - ныне это внушительные территории Украины. В Тульчине (ныне Винницкая область) Суворов писал свой выдающийся труд "Наука побеждать"…

В 1974 году в Киеве, напротив Суворовского училища, был установлен памятник Суворову. Кто автор скульптуры, достоверно не установлено. Зато известно, что после распада Советского Союза училище переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а памятник незамедлительно утащили во внутренний двор. А потом и вовсе с глаз долой столичных чиновников, в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Но "патриоты" и после этого не успокоились: директор Института национальной памяти Антон Дробович призвал музейщиков снести памятник, назвав его "одним из элементов советской пропаганды". Вероятно, запамятовав, что Суворов умер почти за полтора века до образования СССР… Корреспондент "РГ" и "Родины" позвонил в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации: что сейчас с памятником?

- Мы аккуратно сняли его с пьедестала, упаковали и переместили в запасники. Что будет дальше… Скажу так: не то еще переживал Суворов, - сказал старший научный сотрудник музея Петр Романюк. - С именем Александра Васильевича Полтаву связывает то, что у нас была дислоцирована 13-я гвардейская днепропетровско-будапештская ордена Суворова 2-й степени тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия. Сам Суворов боролся с ногайцами, которые угоняли в плен украинцев, продавали детей и женщин на невольничьем рынке...

Полтавские музейные сотрудники спасли монумент от вандалов-националистов. А кто спасет памятник Петру I, который стоит здесь в напоминание о Полтавской битве? Его периодически оскверняют вандалы-националисты. Может быть, увезти наших героев в Россию?

Комментарий скульптора

Народный художник России Дмитрий Тугаринов - автор памятника Суворову в Швейцарии, где русского полководца считают национальным героем. Память о нем чтят во многих местах страны, ведь благодаря Суворову и русской армии Швейцарии удалось обрести независимость от Франции.

- Суворов - личность архизначимая не только для прошлого, но и для будущего, - уверен Тугаринов. - Раз на Украине добрались до Суворова, значит, скоро эта вакханалия закончится. И снесенные памятники вернутся. Не могут не вернуться.

Предложение директора музея

В Петербурге готовы принять памятник Суворову, который убрали с постамента в Полтаве. Самый известный монумент полководцу, как известно, поставлен здесь на Марсовом поле.

- В нашем городе Суворов несколько лет служил в лейб-гвардии Семеновском полку, командовал Суздальским пехотным полком, бывал при дворе, здесь проходили празднования его побед - в частности, грандиозное торжество в честь взятия крепости Измаил, устроенное в Таврическом дворце, - напоминает Ольга Сотчихина, директор Государственного мемориального музея Суворова. - Через несколько лет в том же дворце располагалась резиденция Суворова, который вернулся после взятия Варшавы. В Петербурге Суворов скончался и был похоронен в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры. Наконец, в нашем городе находится первый и главный Суворовский музей.

Взгляд Михаила Пиотровского

Вот как прокомментировал ситуацию корреспонденту RG.RU Марии Голубковой директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский:

- Разрушать памятники - дело очень плохое. К сожалению, наша страна - один из пионеров этого. Но наш печальный опыт показывает также, что памятники потом справедливо восстанавливаются, есть такая тенденция. Что касается нынешней волны уничтожения памятников, докатившейся из Соединенных Штатов в Украину, то это очередное проявление войн памяти, которые сегодня заменяют диалог культур. Задача и сегодняшняя повестка работы музеев - возвращать историю и искусство обратно в сферу этого диалога.