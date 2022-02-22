Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

Санкциями Россию не запугать, страна готова к любому развитию событий. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя посыпавшиеся со всех сторон угрозы, связанные с признанием Москвой ДНР и ЛНР.

"Эти санкции нам не страшны. Пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", - цитирует народного избранника РИА Новости.

Шеремет обратил внимание на тот факт, что Запад, забыв про демократию, поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан в Донбассе.

"Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу", - добавил депутат.