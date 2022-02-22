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22.02.2022 16:48
Рубрика: Экономика

Под Бахчисараем построят новое водохранилище на 7 млн кубометров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Возле села Верхоречье в Бахчисарайском районе Крыма запланировано строительство нового водохранилища общей емкостью до семи миллионов кубометров. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, новый водоем обеспечит населенные пункты Южного берега Крыма дополнительными объемами воды.

Загорское и Счастливенское водохранилища, которые сегодня посетил глава РК, наполнены почти целиком. Но в следующий засушливый период Ялте потребуются новые запасы воды - особенно с учетом возрастающего турпотока.

- Сегодня в ялтинских водохранилищах накоплен достаточный объем воды, поэтому рисков для жителей и курортного сезона нет, - отметил Аксенов. - Но решено построить дополнительное водохранилище возле села Верхоречье и обеспечить тем самым накопление дополнительных семи миллионов кубометров воды для ЮБК. В течение года проводилось наблюдение за притоками, и есть понимание, что водохранилище в дальнейшем не останется без источника воды.

Чаша водохранилища, уверен Аксенов, не нанесет никакого вреда экологии.

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Ранее в Совмине заявляли о строительстве двух новых водохранилищ на полуострове: в русле реки Улу-Узень ниже водопада Джур-Джур под Алуштой емкостью восемь миллионов кубометров и в чаше отработанного карьера возле действующего Симфероропольского водохранилища - еще 15 миллионов кубов.

К началу февраля 2022 года водохранилища естественного стока заполнены на 80-85 процентов.

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