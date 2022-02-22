Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран

Объявленное президентом России Владимиром Путиным решение о признании Донецкой и Луганской народных республик поддержали Сирия, Южная Осетия и Абхазия.

В частности, замглавы комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что президент Сирии Башар Асад в ходе разговора с ним выразил готовность признать ЛНР и ДНР.

"Ожидаемым, обоснованным и оправданным решением" называют признание ДНР и ЛНР в Южной Осетии и Абхазии. "Россия проявила невероятное терпение и выдержку, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх, - подчеркнули в пресс-службе главы Южной Осетии. - Эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства". А президент Абхазии Аслан Бжания приветствовал решение президента России Владимира Путина, назвав его "справедливым и базирующемся на адекватной оценке геополитической реальности".

Кроме того, решение о признании ДНР и ЛНР было поддержано руководством хуситов в Йемене. В заявлении движения говорится, что оно "поддерживает признание Донецка и Луганска в качестве независимых республик".