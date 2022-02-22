Россия установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР

С 22 февраля Российская Федерация устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №71 от 21 февраля этого года, сегодня, 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств", - уточнили в министерстве.

Сообщается, что глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления коллегам из Донецкой народной республики Наталье Никоноровой и из Луганской народной республики Владиславу Дейнего "по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с Россией".

Ранее, напомним, Россия официально признала обе республики.