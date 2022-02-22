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22.02.2022 18:53
Рубрика: В мире

Сербские лидеры намерены сохранять партнерские отношения с Россией

Текст: Александр Борисов

Подписание главой российского государства Владимиром Путиным указов о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики никак не отразится на отношениях с Сербией и Республикой Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины - БиГ). Об этом сегодня заявили сербский президент Александр Вучич и член Президиума БиГ Милорад Додик.

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"Наша военная политика - это военный нейтралитет, а наше политическое определение - европейский путь. Мы продолжим сотрудничество с Россией и Китаем, не станем отказываться от наших традиционных друзей. Это последовательная политика Сербии и она должна оставаться такой же", - цитирует Радио и телевидение Сербии ответ Вучича на вопрос о том, чью сторону займет Белград в нарастающем конфликте между Востоком и Западом.

Сербский член Президиума БиГ назвал абсурдными требования западных государств поддержать их в противостоянии с Москвой, в рамках которого Вашингтон и Брюссель якобы выступают защитниками международного права.

"Они сейчас посылают нам сообщения, что мы должны принять их оценки как защитников международного права - это несерьезно по меньшей мере, - приводит слова Милорада Додика Радио и телевидение Республики Сербской. - Ссылаться на международное право для осуждения Владимира Путина за то, что он сделал, - это абсурд. Вы (западники) сами растоптали международное право, посылая авиацию НАТО для бомбардировок Сербии и Республики Сербской без соответствующего решения Совета безопасности ООН, которое необходимо для этого, направляя Высокого представителя в БиГ без утверждения его кандидатуры в Совбезе ООН. И после этого вы говорите об уважении международного права - это абсурд".

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