Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Как и в предыдущем случае, закон будет действовать задним числом - с 1 января 2022 года. По уже выплаченным пенсиям будут начислены компенсации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что сенаторы обещали одобрить этот закон, как только его примет Госдума. Она поблагодарила коллег за то, что они согласились собраться на это заседание ради такой важной социальной инициативы и сделать подарок всем военным пенсионерам накануне Дня защитника Отечества. Она также поблагодарила представителей Минфина и Минобороны за работу над документом. "Приятно и душевно принимать такие законы", - заключила глава Совфеда.

Напомним, инициатором проведения индексации военных пенсий выше инфляции выступил президент России Владимир Путин.