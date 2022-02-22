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22.02.2022 12:05
Рубрика: Власть

Совфед включил в повестку заседания 22 февраля ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

Текст: Валентина Егорова
Совет Федерации 22 февраля обсудит ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Информация об этом появилась в повестке очередного, 518-го заседания на сайте верхней палаты российского парламента.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Накануне оба договора были подписаны в Кремле президентом России Владимиром Путиным и главами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Фото: Государственная дума РФ
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Документы предполагают, что стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах - экономической, социальной, гуманитарной. Кроме того, договоры создают правовую основу для пребывания на территории ЛНР и ДНР российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности.

Россия и республики Донбасса также договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одна из сторон становится объектом нападения. Договоры предусматривают совместную охрану государственной границы.

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