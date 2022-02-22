Совфед включил в повестку заседания 22 февраля ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

Накануне оба договора были подписаны в Кремле президентом России Владимиром Путиным и главами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Документы предполагают, что стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах - экономической, социальной, гуманитарной. Кроме того, договоры создают правовую основу для пребывания на территории ЛНР и ДНР российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности.

Россия и республики Донбасса также договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одна из сторон становится объектом нападения. Договоры предусматривают совместную охрану государственной границы.