В ДНР создаются спецформирования МВД

В Донецкой народной республике создаются специальные формирования для выполнения задач в сфере обороны в целях выполнения задач по защите ДНР от вооруженного нападения. Это следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина.

В соответствии с документом в состав спецформирований в период военного положения войдут внутренние войска МВД. Кроме того, работники органов прокуратуры, органов внутренних дел, государственные гражданские служащие и работники системы МВД бронируются за Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел на период мобилизации.

Командование спецформированием, создание боевых групп и назначение командиров боевых подразделений будут осуществлять генпрокурор ДНР и министр внутренних дел.

В соответствии с другим указом главы ДНР на военную службу призываются граждане 1995-2004 годов рождения. В добровольном порядке могут быть призваны граждан в возрасте старше 55 лет.