В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков

Стратег JPMorgan Chase & Co Мислав Матейка подверг критике прогнозы падения рынков. По его словам, которые приводит Bloomberg, такие прогнозы являются хоть и модными, но ошибочными.

"Мы считаем, что следует обратить внимание на широко распространенные прогнозы "замедления", которые в настоящее время в моде, но оставаться оптимистичными в отношении банков, горнодобывающей промышленности, энергетики, страхования, автопрома, туризма и телекоммуникаций", - цитирует издание Матейку.

Как отметил аналитик, за последние полгода "внутренние факторы вновь стали более оптимистичными" - в противоположность всем "медвежьим" прогнозам.

Российский рынок акций в понедельник, 21 февраля, обвалился под давлением геополитики. Падали на сложном фоне и фондовые индексы США - Dow Jones Industrial Average снизился почти на 300 пунктов, в то время как S&P 500 и Nasdaq теряли по 0,4%.