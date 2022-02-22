В Катаре заявили, что не смогут заменить Россию как поставщика газа в Европу

Никто не сможет заменить те объемы поставок газа из России, которые она сейчас направляет в европейские страны. Такое мнение высказал министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Катар на данный момент является крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ).

"В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок (в Европу, - прим. ред.) идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно", - приводит ТАСС слова министра, сказанные журналистам после саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Вопрос о возможных санкциях против российского нефтегазового сектора вновь начал обсуждаться западными странами после того, как накануне Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Ни одна из зарубежных стран, которая отказалась поддержать решение России, пока не представила пакет мер против РФ, однако ЕС планирует это сделать в ближайшее время. В частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал "обширный санкционный режим", включающий меры против "Северного потока-2". Подробности пока неизвестны.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch заявили, что если санкции Запада затронут еще и нефтяной сектор, то цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель на фоне нового витка энергокризиса. При этом эксперт агентства подчеркнул, что доля России на мировом рынке нефти - более 10% и заменить ее нечем.