Эксперт Fitch: Заменить Россию на мировом рынке нефти некому

Обострение ситуации вокруг Украины может привести к введению санкций против российского нефтяного сектора, однако нужно помнить, что найти замену России в этой области невозможно, так как ее доля на рынке нефти достаточно велика.

В итоге, если санкции будут жесткими, то это повлечет также рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Об этом предупредил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, в таком случае речь может идти об энергокризисе.

"Доля России на мировом рынке нефти - более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного - даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана", - сказал ТАСС эксперт. Геополитическую премию в ценах на нефть Маринченко оценил в 15 долларов за баррель.

Утром 22 февраля цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российской Urals, достигала 99,3 доллара за баррель на фоне сообщений о готовности России признать территории ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Инвесторы опасаются, что обострение ситуации вокруг Украины может привести к санкциям против энергосектора РФ, что и поднимает в цене стоимость нефти.