Эксперт назвала секторы, против которых Запад теперь может ввести санкции

Российские индексы акций в начале этой недели обновили минимумы на фоне признания независимости ДНР и ЛНР Российской Федерацией. Это делает санкции практически неизбежными, однако остается вопрос, какой именно пакет мер введет против России Запад.

"Максимальные санкции маловероятны, так как политики захотят оставить козыри на будущее, - считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. - Наиболее вероятны меры против компаний, ориентированных на внутренний рынок (в частности банки), нежели поставщиков сырья (энергоносители, металлы и с/х) на мировой рынок. Избирательные меры против отдельных компаний, проектов и политиков уже могут быть по большей части заложены в цены. В банковском секторе вероятны санкции против крупных банков, но лидеры, особенно "Сбер", возможно, смогут избежать их в этот раз".

В случае введения санкций против нефтегазового сектора России пострадают сами США и Европа на фоне и так высокой инфляции, считает Малых. Российские металлы с мирового рынка также просто так не вычеркнешь в условиях высокого спроса на них в эпоху энергоперехода. "Даже если и будут точечные меры против сырьевого сектора, то Россия может переориентироваться на Китай, который время от времени пополняет свои стратегические запасы сырья и продовольствия, хотя, конечно, условия поставок могут оказаться не такими выгодными, как при рыночных условиях. Акции экспортеров даже сейчас выглядят менее убыточными для инвесторов, нежели компании с рублевой выручкой - банки, телекомы, электроэнергетика", - обращает внимание эксперт.

В связи с этим не исключено, что к концу текущей недели рынок может стабилизироваться, когда прояснится вопрос с санкциями, и спадет неопределенность. Это даст повод к спекулятивным покупкам, часть инвесторов наверняка захочет "усредниться" по дешевым ценам. "Хотя на возврат к историческим максимумам я бы не стала рассчитывать - геополитика будет создавать навес над акциями еще долго, и противотрендовая стратегия (торговля в "боковике") выглядит вполне рабочим вариантом для активных инвесторов", - заключила эксперт.

С утра 22 февраля доллар на Московской бирже торгуется выше 80 рублей, евро - выше 90 рублей, российский рынок акций падает на 5-7%. На опасениях инвесторов продолжают расти цены на нефть, которые сейчас составляют 99 долларов по Brent, также подскочила стоимость золота до 1900 долларов за унцию.