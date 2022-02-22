В Кремле прокомментировали позицию Эрдогана по ДНР и ЛНР

В Кремле не видят связи между заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о признании Россией ЛНР и ДНР и визитом Владимира Путина в эту страну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой взаимосвязи мы не видим. Никто пока не увязывал это", - сказал он.

Песков напомнил, что с Турцией у России есть разногласия и по Крыму тоже. "Они давние, но это нам не мешает выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - подчеркнул Песков.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган назвал "неприемлемым" российское признание независимости ЛНР и ДНР.