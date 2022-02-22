В Минске с уважением восприняли решение России о признании ДНР и ЛНР

С "уважением и пониманием" воспринял официальный Минск решение России о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 22 февраля заявили во внешнеполитическом ведомстве РБ.

В сообщении МИД подчеркивается, что "Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику".

Прямым следствием, убеждены в белорусском ведомстве, "стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним. Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример".

Вот почему, констатировали в министерстве, в подобной ситуации "мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет".

При этом, напомнили в министерстве, РБ "всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины". "Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу", - отмечается в заявлении.

Минск призвал все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, "закрывающих дорогу к миру". По мнению внешнеполитического ведомства страны, путь переговоров в его понимании - "единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами".

В заявлении также указывается об особой ответственности США и ЕС в нагнетании обстановки в регионе. Необходимо, убеждены в Минске, "перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции".

В своих дальнейших действиях белорусская сторона намерена исходить из принципов "добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации".