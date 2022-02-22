В Словакии открыли восстановленную могилу советского неизвестного солдата

В словацком населенном пункте Ченковце (Трнавский край) состоялось открытие отреставрированной могилы неизвестного солдата Красной Армии. Для участия в этом мероприятии прибыл посол России в Словакии Игорь Братчиков.

Выступая, он отметил важность сохранения памяти о жертвенном подвиге людей разных национальностей, спасших Европу от фашизма. Только за освобождение Словакии погибли 63 518 советских военнослужащих, плечом к плечу с которыми сражались и гибли за свободу родной земли бойцы Первого чехословацкого армейского корпуса и словацких партизанских объединений, а также солдаты румынской армии.

В пресс-службе российского диппредставительства "РГ" сообщили, что памятник был открыт по инициативе и на средства словацких граждан. Посол также поблагодарил организовавшего ремонт Любомира Баника, председателя "Клуба истории Великой Отечественной войны" в Братиславе.

Отметим, что в Словакии чтут память воинов-освободителей. В 2020 году в городе Зволен на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии установили 120 мемориальных плит с именами захороненных там 11 тысяч 327 советских воинов. А в сентябре прошлого года в городке Старый Теков открыли памятник маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, средства на который собрали местные жители.