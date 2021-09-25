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25.09.2021 18:14
Рубрика: В мире

В Словакии открыли памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Посольство РФ в Словакии Фото: Посольство РФ в Словакии
Фото: Посольство РФ в Словакии

В словацком городке Старый Теков открыли памятник маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. В 1945 году войска 2-го Украинского фронта под его командованием провели здесь одно из решающих сражений на территории Словакии.

Фото: AP Photo/Alik Keplicz
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Памятник был создан по проекту известного словацкого скульптора Гибея по инициативе и на средства местных жителей, и установлен в парковой зоне Старого Текова. На открытии, приуроченном к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма, присутствовал посол Российской Федерации в этой стране Игорь Братчиков. В своем выступлении он подчеркнул необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и недопустимость попыток исказить ее историю.

В городе Старый Теков уже есть один памятник советским воинам. Он был установлен по инициативе местных жителей в 2009 году на территории частного владения. На расположенном неподалеку братском кладбище в Штурово захоронены более пяти тысяч советских солдат.

В Словакии традиционно чтут память воинов-освободителей. В 2020 году в городе Зволен на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии установили 120 мемориальных плит с именами захороненных там 11 тысяч 327 советских воинов.

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