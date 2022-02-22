Видео: вот чем может закончиться попадание в слепую зону грузовика

Один шанс из десяти тысяч - так китайские гаишники оценили вероятность выжить для героини видео, женщины на мопеде. Но она не просто осталась в живых, а вообще не обращалась после случившего за помощью к медикам, лишь сильно испачкалась. Вот что значит "родиться в рубашке".

ДТП произошло в китайском местечке Ту Ву (провинция Хэнань). Женщина ехала в крайнем правом ряду и по какой-то причине не обратила внимание, что автоцистерна слева от нее обозначила поворот направо. А шофер, разумеется, не видел попавшую в слепую зону женщину.

Через миг их пути пересеклись, но так, что мопед попал точнехонько под колеса автоцистерны, а его владелица очутилась как раз меж колес. Молодец, что не запаниковала, не попыталась встать, а сжалась в комок и дождалась, пока грузовик проедет над ней.