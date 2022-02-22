Военный эксперт: Широкомасштабное наступление войск Украины маловероятно

Широкомасштабное наступление вооруженных сил Украины на Донбасс после признания Россией независимости ДНР и ЛНР маловероятно. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал военный эксперт Алексей Леонков.

- Украинские войска после официального признания Россией Луганской и Донецкой республик, конечно, могут начать широкомасштабное наступление на эти республики, но такой вариант маловероятен.

Исключить вариант, что через несколько часов они заведут танки и пересекут границы республик, исключать нельзя. Они восемь лет говорили о том, что воюют с Россией, и сейчас, по идее, они вроде бы должны продемонстрировать, что слова у украинских военных не расходятся с делом. Но считаю, что дураков в вооруженных силах Украины подставлять лоб под пули мало.

Несомненно, что сейчас в США начнут подталкивать Украину принять такое решение. Концентрация на границах группировки в 60 тысяч человек, а также 350 танков и более чем двух тысяч бронемашин, причем обученной группировки - это очень серьезная сила. Однако эти вояки прекрасно понимают, с чем они столкнутся, если пойдут на ДНР и ЛНР. Это будет операция по принуждению к миру номер два, и закончится она плачевно для украинских войск.

Военная помощь России будет оказана немедленно. Российские войска стоят наготове, и мы уже не раз убеждались, что развертываются они очень оперативно.

Без поддержки западных стран, причем поддержки не оружием, а вводом на Украину войск, Зеленский воевать не будет. На Западе такой сценарий развития событий вообще не рассматривается. Воевать за Украину там никто не намерен.

Реально сталкиваться лоб в лоб с Россией Украина не будет. Украина и страны, ее поддерживающие, не были готовы к такому развитию событий и сейчас находятся в полной прострации.