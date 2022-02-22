Новости

ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3% 09:41
Захарова: РФ готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ 09:27
Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов" 09:24
В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку 09:16
Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля 09:09
Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля 09:09
В Пхенчхане открылся международный Форум мира 08:33
Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения 08:31
Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню 08:07
Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР 07:37
Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей 07:25
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине 07:06
Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения 06:30
Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 08:07
Рубрика: В мире

Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе с ними должны остановить кровопролитие, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что сегодняшний день для депутатов - очень ответственный. "Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками", - напомнил Володин. По его словам, в 10 утра состоится Совет Думы, где будет рассматриваться этот вопрос, а в 12 часов - пленарное заседание.

Признание республик, подчеркнул он, единственный выход "в ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома".

Киев, продолжил Володин, перечеркнул Минские договоренности, начав обстрел мирных граждан Донбасса. При этом США, уверен он, заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. А европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы.

"Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих", - заявил председатель ГД.

Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

Что касается недружественных решений и санкций, то они в любом случае будут приняты, считает Володин. "Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов, - пояснил он. - Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны".

Напомним, что неделю назад Госдума обратилась к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Накануне с той же просьбой выступило руководство Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин после заседания Совбеза, где обсуждалась эта тема, обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что киевский режим не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также с руководством республик были подписаны договоры о сотрудничестве, а затем внесены в ГД.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений