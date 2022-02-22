Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе с ними должны остановить кровопролитие, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что сегодняшний день для депутатов - очень ответственный. "Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками", - напомнил Володин. По его словам, в 10 утра состоится Совет Думы, где будет рассматриваться этот вопрос, а в 12 часов - пленарное заседание.

Признание республик, подчеркнул он, единственный выход "в ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома".

Киев, продолжил Володин, перечеркнул Минские договоренности, начав обстрел мирных граждан Донбасса. При этом США, уверен он, заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. А европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы.

"Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих", - заявил председатель ГД.

Что касается недружественных решений и санкций, то они в любом случае будут приняты, считает Володин. "Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов, - пояснил он. - Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны".

Напомним, что неделю назад Госдума обратилась к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Накануне с той же просьбой выступило руководство Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин после заседания Совбеза, где обсуждалась эта тема, обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что киевский режим не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также с руководством республик были подписаны договоры о сотрудничестве, а затем внесены в ГД.