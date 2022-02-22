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22.02.2022 16:28
Рубрика: В мире

Возбуждено дело по факту взрыва автомобиля у здания Представительства СЦКК в Луганске

Текст: Наталья Козлова

СК сообщает, что центральный аппарат ведомства возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Мощный взрыв прогремел в Луганске

Поручение было дано председателем СК после того, как 21 февраля на территории Луганской народной республики, "неустановленные лица с целью убийства руководителя Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон разместили в припаркованном рядом со зданием представительства автомобиле марки ВАЗ-2106 взрывное устройство, которое привели в действие в тот момент, когда служебный автомобиль руководителя Представительства ЛНР в СЦКК находился рядом".

В СК подчеркнули, что преступники действовали "умышленно, осознавая общественную опасность избранного способа совершенного преступления. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам".

СК пообещал, что установит причастных к преступлению.

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