Временный поверенный в делах Украины в РФ отозван в Киев для консультаций

МИД Украины сообщил об отзыве временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило в Киев для консультаций. Такое решение принято украинскими властями после признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, рассмотрение такого шага является реакцией на "наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины".

В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с Киевом.