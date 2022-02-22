Донецк впервые за четыре года обстрелян снарядами РСЗО "Град"

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Донецка украинскими военными с задействованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Отмечается, что это первое применение "Градов" с 2018 года. Всего по городу было выпущено 5 ракет и 12 артиллерийских 122-мм снарядов.

Ранее разведка ДНР зафиксировала перемещение восьми танков и пяти "Градов" ВСУ с полигона в районе села Урзуф в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР.

Власти ДНР и ЛНР сообщили о проведении всеобщей мобилизации ввиду нарастания напряжения на границе республик с Украиной, а также о временной эвакуации части населения на российскую территорию.