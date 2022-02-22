Захарова: Истерика Запада на признание ДНР и ЛНР предсказуема

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в реакции Запада на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик нет ничего нового.

По словам Захаровой, западные партнеры продолжают путь безосновательных обвинений и истерики. "Ничего конструктивного, одно запугивание", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что в Москве прекрасно знали, что антироссийские санкции разрабатывались уже давно. "Нас два месяца запугивали под надуманным предлогом, - добавила официальный представитель МИД. - Запугивание санкциями не надо выдавать за нечто, что разрабатывается в кулуарах прямо сейчас".