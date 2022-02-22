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22.02.2022 16:17
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала угрозы санкций в адрес "Северного потока-2"

Угрозы Германии в отношении процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" расходятся с многолетним кредо западных стран о том, что необходимо разделять политику, бизнес и энергетику.

Об этом в эфире канала "Россия-24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что правительство этой страны приостанавливает сертификацию проекта после того, как РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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"Много лет мы слышали о том, что нельзя увязывать политические вопросы, позиции и проблемы с экономикой, бизнесом и уж тем более энергетикой, потому что нельзя. Это был основной посыл западного мира, и что мы видим сейчас?" - отметила Захарова.

К слову, компания-оператор проекта Nord Stream 2 сообщила, что приняла к сведению информацию СМИ о заявлениях канцлера, но ожидает официальной информации.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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