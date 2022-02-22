Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом заявил, что не станет рассматривать призывы ДНР и ЛНР об отводе ВСУ с территории Донбасса. "А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", - отметил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией. По его словам, рассмотрение такого шага является реакцией на "наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины". Также стало известно об отзыве временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило в Киев для консультаций.