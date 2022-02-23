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Рубрика: В мире

Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2"

Введение санкций против российского газа станет самоубийством для Европы. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока-2".

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По его словам, России путь в Европу никто не закроет, просто пытаются временно наказывать санкциями. Последнего слова о газопроводе не сказано. "И по той формулировке, которую использовал Олаф Шольц, понятно, что это временная мера", - пояснил специалист. Политолог предположил, что действия Берлина в отношении "Северного потока-2" не повлияют на ситуацию, поскольку газопровод еще не был введен в эксплуатацию.

Он подчеркнул, что ЕС нуждается в поставках голубого топлива из России. "Никто препятствовать поставкам газа не будет, потому что Европе судорожно нужны дополнительные объемы газа из РФ", - рассказал Рар в беседе с "Вечерней Москвой". Он отметил, что газовые хранилища полупустые и их нужно срочно заполнять.

Никто санкции против российского газа вводить не будет, это "самоубийственно", отметил политолог. Он добавил, что действия Германии - это попытка "сохранить лицо". При этом здесь понимают, что российские контрсанкции могут быть очень жесткими.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал заявление о приостановке сертификации "Северного потока-2". Политик отметил, что считает данное решение правительства "проблематичным", поскольку такая мера затрагивает и Европу. При этом, он отметил, что запуск газопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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