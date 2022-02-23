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Рубрика: В мире

Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2"

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал заявление о приостановке сертификации "Северного потока-2" на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Почему Европа не откажется от российского газа

Политик отметил, что считает данное решение правительства "проблематичным", поскольку такая мера затрагивает и Европу. "Окончательно он не остановлен, это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", - рассказал депутат. При этом, он отметил, что запуск газопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах.

Эрнст также заявил, что считает решение канцлера ФРГ Олафа Шольца лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. "Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", - подчеркнул депутат в беседе с РБК.

Эрнст добавил, что решение по "Северному потоку-2" приведет к росту цен на газ в Германии. Страна будет вынуждена либо покупать американский СПГ по высоким ценам, либо российский газ, который поступает в страну по другим газопроводам. "Это все равно будет российский газ, по какой бы трубе он ни шел. Однако газ, который идет поступает через Украину, дороже, потому что Украина взимает плату за транзит, которую в конечном итоге должен платить немецкий потребитель", - заключил депутат.

Цены на газ в Европе резко выросли из-за новостей о "Северном потоке-2"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока-2", заявив журналистам, что это не политический проект, а сугубо экономический. И есть надежда, что приостановка - временный шаг. По его словам, в решению Шольца можно относиться только с сожалением. В этом проекте заинтересованы как поставщики, так и получатели газа, в первую очередь ФРГ, а также остальные европейские страны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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