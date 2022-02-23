Беларусь готова принимать беженцев из Донбасса

Готовность разместить в Беларуси беженцев из Донбасса подтвердил в среду БЕЛТА руководитель департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Полковник милиции напомнил, в частности, что власти республики помогли переселенцам из Украины в первую волну конфликта, готовы и сейчас. Инфраструктура и компетентные органы страны, по его словам, "готовы для того, чтобы оказать содействие лицам, которые будут прибывать на территорию Беларуси в поисках места жительства, статуса беженца или дополнительной защиты".

Кстати, констатировал представитель МВД, еще "в первую волну через Беларусь прошли более 160 тысяч граждан Украины". Он также добавил, что свыше 30 тысяч бывших жителей соседней страны уже имеют вид на жительство и временное проживание в Беларуси.

Как накануне информировал "СОЮЗ", в братской стране с "уважением и пониманием" восприняли решение России о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В заявлении внешнеполитического ведомства РБ напоминается, что "Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику".

Вот почему, констатировали в МИД, в подобной ситуации решение России "имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет".