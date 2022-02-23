ДХО, противотуманки, ближний. Что включать, чтобы не получить штраф

Правила пользования световыми приборами - важный и не совсем простой раздел ПДД. Неудивительно, что многие водители сомневаются, что именно им включать и когда. Уточняем важные моменты.

Дневные ходовые огни (ДХО)

Дневные ходовые огни, напомним, стали появляться на автомобилях относительно недавно, с конца 2010 года. Пункт 19.5 ПДД регламентирует использование ДХО в светлое время суток.

В то же время закон не запрещает использование вместо ДХО ближнего света фар. В любом случае при движении в городе или за его пределами либо что-то из двух названных элементов (либо и то и другое) должно быть задействовано. В противном случае водителям грозит штраф по статье 12.20 КоАП РФ.

Ближний свет фар

Пункт 19.1 ПДД предписывает водителям включать ближний или дальний свет фар с наступлением сумерек, когда дневных ходовых огней становится недостаточно.

Момент наступления темноты водитель при этом должен определить самостоятельно. На практике инспектор вряд ли оштрафует водителя за использование ДХО без "ближнего" поздним вечером, чего не скажешь о движении в ночное время. Также, если ваш автомобиль не оснащен датчиком света, следует не забывать включать "ближний" в тоннелях.

Противотуманки

Противотуманки легализованы как дополнение к ближнему и дальнему свету. В то же время пункт 19.4 ПДД уточняет, что при движении в дневное время допускается замена ближнего света или ДХО противотуманными фарами.

Таким образом, во время движения днем должны быть включены фары ближнего света, либо "противотуманки", либо дневные ходовые огни. Иными словами, ограничиться включением лишь габаритных огней или вовсе не включать светотехнику во время движения днем в городе и тем более на трассе против правил и наказывается штрафом. Задние противотуманные фонари в свою очередь включают при остановке, стоянке и езде в условиях плохой видимости.

Дальний свет

Согласно пункту 19.2 ПДД, дальний свет можно использовать в темное время суток, а также при недостаточной видимости в тоннелях.

Однако необходимо переключаться на ближний в следующих случаях: в границах населенных пунктов на освещенных дорогах, когда встречный автомобиль оказывается к вам ближе чем за 150 метров или издалека моргает вам фарами, а также при опасности ослепления человека, сидящего за рулем попутного транспортного средства.

Габаритные огни

Габаритные огни предназначены для обозначения очертаний транспортного средства. Их применяют в темноте и при плохой видимости (пункт 19.3 ПДД). Ночью и во время непогоды они также должны гореть на прицепах и буксируемом транспорте (пункт 19.1 ПДД).

Фара-прожектор или накрышная "люстра"

Во-первых, если фара-люстра не предусмотрена на вашей машине заводом-изготовителем конструктивно, ее нельзя устанавливать, если только вы не узаконили внесение изменений в конструкцию с прохождением экспертиз и получения сертификата соответствия безопасности.

Во-вторых, такое оборудование нельзя включать в населенных пунктах, а также при появлении встречных автомобилей. Если же фара-люстра светит вперед красным светом, вам может грозить лишение прав на срок до года.