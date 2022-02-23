Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД

Задерживать, то есть отправлять на штрафстоянки мопеды и электросамокаты сотрудники ГИБДД имеют полное право. Это подтвердил Верховный суд. Но вот как их забрать с этой стоянки? Как правило, никаких документов, подтверждающих право владения этими средствами передвижения, у их хозяев нет. В ГИБДД они не регистрируются. Этот тонкий вопрос также пришлось разъяснять Верховному суду. Ведь ни у сотрудников ГИБДД, ни у владельцев штрафстоянок ответа на него нет.

Управлять мопедом можно только с 16 лет и с правами. Иначе его отправят на штрафстоянку. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

У нас уже давно сложилась практика, когда мопеды или электросамокаты задерживают и отправляют на штрафстоянки. Произойти это может в нескольких случаях.

Например, водитель управлял мопедом или электросамокатом в нетрезвом виде. Или - без прав. На мопед требуются права категории "М". А получить их можно после обучения и сдачи экзамена только с 16 лет. Но некоторые родители оснащают своих детей, не достигших соответствующего возраста, этой техникой. Да еще и не заботятся об их обучении и получении ими прав.

Электросамокаты могут оказаться очень большой мощности, поэтому с легкостью приравниваются к мопедам, а то и к мотоциклам. И управлять ими можно только с соответствующими правами. Если такой техникой управляет подросток без прав или нетрезвый водитель, то ее однозначно направят на штрафстоянку. А забрать ее оттуда даже трезвому и с правами будет непросто. Ведь для этого требуются документы, подтверждающие право собственности на эту технику. А их, как правило, нет. В ГИБДД технику не регистрируют. Договоры купли-продажи на них не заключают. Да и чеки по истечении гарантии не хранят. Вот и стоят мопеды и электросамокаты на штрафстоянках, пока стоимость их хранения не превысит стоимость самой техники.

Как рассказал "РГ" адвокат Лев Воропаев, такое часто случается. Люди предпочитают оставлять свои электросамокаты и мопеды, которые стоят около 20 тысяч рублей, чем отстаивать свои права на технику в суде.

Но - только не в нашем случае. Некий владелец мопеда Буров дошел до Верховного суда, отстаивая свое право на владение задержанным скутером.

Еще в июне 2020 года на принадлежавшим ему мопеде катался его внук. И был остановлен сотрудниками ДПС. За управление без прав был составлен протокол, а мопед задержан и отправлен на штрафстоянку. На следующий день дело было прекращено, поскольку виновному в нарушении не исполнилось 16 лет. Но отдать мопед со штрафстоянки отказались. Тогда Буров обратился к начальнику ГИБДД с заявлением о признании действий сотрудников по задержанию мопеда неправомерными, а также с требованием обязать владельца штрафстоянки вернуть его ему без оплаты транспортировки и хранения. При этом в качестве подтверждения того, что мопед принадлежит ему с 2007 года, он приложил письменные показания свидетелей.

Однако начальник неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС не увидел, а требование вернуть мопед и вовсе проигнорировал. Тогда пострадавший обратился в суд. Но суды также не нашли в действиях инспекторов нарушений. А также посчитали обоснованным отказ в возврате мопеда, поскольку истцом не были представлены документы на него, а свидетельские показания сочли недопустимыми доказательствами.

Верховный суд также подтвердил правомерность задержания мопеда. Он указал, что право управления мопедом подтверждается водительским удостоверением категории "М". За управление транспортным средством без соответствующего права, оно подлежит задержанию и помещению на спецстоянку.

А вот с отказом вернуть мопед Верховный суд не согласился. Он указал, что поскольку транспортное средство по своим техническим характеристикам регистрации в уполномоченном органе не подлежало, документы о его регистрации отсутствуют. Следовательно, после устранения причин задержания, оно подлежало возврату ему или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, без истребования документов, подтверждающих право собственности на него.

Согласно статье 493 Гражданского кодекса, отсутствие у покупателя документов, подтверждающих приобретение товара, не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Скутер или мопед должны отдать со штрафстоянки и без документов. Главное, чтобы были права на управление такой техникой

Также суды оставили без правовой оценки довод Бурова о том, что в связи с давностью приобретения договор купли-продажи и кассовый чек на мопед не сохранились. Был сделан ошибочный вывод, что владение транспортным средством в отсутствие указанных документов не может быть подтверждено свидетельскими показаниями.

Поэтому обжалуемые судебные акты, которыми признан правильным отказ возвратить транспортное средство, Верховный суд признал незаконными.

Впрочем, оплатить хранение и эвакуацию мопеда истец все же должен. Согласно статье 27.13 КоАП, в случае прекращения производства по делу в связи с недостижением физическим лицом на момент совершения противоправных действий возраста, предусмотренного КоАП для привлечения к ответственности, обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на лиц, совершивших такие действия - его родителей или иных законных представителей.

Поэтому ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для установления сроков правомерного удержания мопеда на штрафстоянке, а также стоимости его хранения и перемещения. Такое решение Верховного суда дает возможность всем остальным владельцам задержанных электросамокатов, скутеров и мопедов предъявить требования по их возврату даже при отсутствии документов на эту технику.