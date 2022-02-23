Новости

УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии 22.02.2022
В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек 22.02.2022
В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов 22.02.2022
Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple 22.02.2022
"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным 22.02.2022
Захарова раскритиковала антироссийские санкции Запада 22.02.2022
Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона" 22.02.2022
РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах 22.02.2022
Мурашко: После "омикрона" могут быть осложнения на сердце и нервы 22.02.2022
Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам 22.02.2022
Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах 22.02.2022
Синоптик предупредил об "условном" похолодании на 23 февраля 22.02.2022
Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве 22.02.2022
МЧС: Поток беженцев на границе со стороны ЛДНР стал сокращаться 22.02.2022
В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет 22.02.2022
В Донецке совершено покушение на бывшего главу минобороны 22.02.2022
Умер народный артист России Олег Вавилов 22.02.2022
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением 22.02.2022
Путин: Добро не должно быть бессильным 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 00:11
Рубрика: Власть

Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге

Вечеринки в Сан-Тропе и шоппинг в Милане - это и есть традиционные европейские ценности. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о введении санкций против депутатов Госдумы. Боррель, напомним, пригрозил российским парламентариям лишением этих пресловутых "вечеринок и шоппинга".

Песков прокомментировал новые санкции Запада

"Традиционные европейские ценности в изложении Борреля, - передает РИА Новости комментарий Клишаса. - Приоритеты и устремления еврочиновников понятны".

Напомним, что кроме Евросоюза, новый пакет санкций озвучил и президент США Джо Байден. По его словам, рестрикции коснутся российского долга, семей представителей российских элит "Северного потока - 2" и ряда банков.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса
Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны
Россия эвакуирует с Украины персонал дипломатических учреждений
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД