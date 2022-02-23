Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге

Вечеринки в Сан-Тропе и шоппинг в Милане - это и есть традиционные европейские ценности. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о введении санкций против депутатов Госдумы. Боррель, напомним, пригрозил российским парламентариям лишением этих пресловутых "вечеринок и шоппинга".

"Традиционные европейские ценности в изложении Борреля, - передает РИА Новости комментарий Клишаса. - Приоритеты и устремления еврочиновников понятны".

Напомним, что кроме Евросоюза, новый пакет санкций озвучил и президент США Джо Байден. По его словам, рестрикции коснутся российского долга, семей представителей российских элит "Северного потока - 2" и ряда банков.