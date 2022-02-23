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23.02.2022 13:10
Рубрика: Власть

Лавров: В ситуации с Украиной генсек ООН поддался давлению Запада

Текст: Юрий Когалов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ситуации вокруг Украины оказался подвержен давлению Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном​​​.

"К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украине, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", - отметил глава МИД РФ, комментируя слова Гутерриша, негативно оценившего решение Москвы признать независимость ДНР И ЛНР. По его словам, на этот факт уже обратили внимание в российском представительстве при ООН. Лавров также попросил Педерсена передать генсеку ООН позицию Москвы по этому вопросу.

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Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Гутерриш ни разу не призвал к необходимости выполнения требования Минских договоренностей в отношении кризиса на Украине, хотя СБ ООН была принята резолюция, которая прямо требует решать все проблемы путем переговоров между Киевом, Донецком и Луганском. "Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру", - отметил Лавров.

Министр также отметил, что в мире сейчас пытаются нагнетать конфронтацию в отношении России по любому поводу. Лавров выразил надежду, что это не скажется на урегулировании ситуации в Сирии.

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