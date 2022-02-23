Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности Беларуси назвал Вооруженные Силы страны Александр Лукашенко. Свое поздравление 23 февраля президент адресовал всем соотечественникам в связи с Днем защитников Отечества и ВС, информирует пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что этот праздник стал символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений. "В этот день мы вспоминаем и благодарим офицеров и солдат Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали родную землю, отдаем дань уважения ветеранам и воинам-афганцам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский и интернациональный долг", - говорится в поздравлении.

Славные ратные традиции, по словам верховного главнокомандующего, продолжает каждый, кто в это "неспокойное время по зову сердца выбирает благородную профессию служить Отечеству", каждый, кто готов стать на защиту мира и независимости Беларуси. "Вы - пример подлинного патриотизма, смелости и доблести", - констатировал президент, обращаясь к военнослужащим страны.

Он выразил уверенность, что Вооруженные Силы и впредь останутся надежным гарантом мира, суверенитета и территориальной целостности белорусского государства, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси.