МИД Франции не видит "полномасштабного вторжения" на Украину

Сегодня нельзя констатировать, что "полномасштабное вторжение" России на Украину началось. Об этом заявил в эфире радиостанции "France inter" госсекретарь МИД Франции Клеман Бон. "Это не та реальность, которую мы видим на земле, но то, что уже произошло, очень серьезно", - отметил представитель французского дипломатического ведомства.

Дипломат также признал, что Европа зависит от России в вопросе газа и энергии. Добавив при этом, что и Россия тоже зависит от Европы.

"Мы все равно должны, насколько возможно, искать мирное решение", - резюмировал Клеман Бон.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.