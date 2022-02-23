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Рубрика: Власть

Москалькова: Ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида

Текст: Владимир Емельяненко

Та ситуация, что сложилась в Донбассе отвечает всем закрепленным в международных документах и национальном законодательстве признакам геноцида. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия-24" и в интервью "Российской газете".

Фото: Сергей Куксин
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Омбудсмен отметила, что с 2014 года продолжается целая цепь событий, среди которых - запрещение выплат пенсий жителям Донбасса, запрещение выплат социальный пособий. "А как может человек существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию?", - задала риторический вопрос в телевизионном эфире правозащитник. По словам Москальковой, те люди, которые пытались покинуть территории Донецка и Луганска, "отлавливались и наказывались абсолютно умышлено и целенаправленно нормативным документом Украины самого высокого уровня", что включает в себя признаки геноцида.

Также в интервью "Российского газете" Татьяна Москалькова заявила, что после очередного обострение ситуации в Донбассе, "мы плотно работаем с международным Красным крестом. Вместе тщательно фиксируем в ЛНР и ДНР факты разрушения и подрыва мирных жилищ, факты ранения и гибели людей. Вместе стараемся выстроить систему материальной, медицинской и иной помощи пострадавшим людям. Следующий шаг - сведение воедино разрозненных фактов нарушения прав человека на Донбассе, юридическую квалификацию чему должен дать международный трибунал".

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