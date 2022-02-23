Москвичи получили ошибочные штрафы с камер "на ремень"

Столичные водители начали получать ошибочные штрафы, оформленные с помощью камер "на ремень". Как сообщил глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, нейросеть, анализирующая данные самописцев, в ряде случаев не распознает правильно пристегнутый ремень.

По данным Шумского, одного из водителей за рулем "Газели" отштрафовали уже шесть раз только потому, что ремень оказался светлого цвета. И он попросту сливался с его одеждой. Нейросеть это не распознала, а отсмотревшие материал инспекторы пропустили - банальный "человеческий фактор". Камера "на ремень" ошибочно зафиксировала как нарушителя и водителя турецкого автобуса Otokar. Модель интересна тем, что там ремень надевается в обратную сторону - справа налево. Еще один несправедливый штраф получил водитель кроссовера Hyundai. Ремень вопреки "мнению" нейросети все-таки был надет, просто он скрывался за отворотом куртки. "Увы, алгоритмы тоже ошибаются, но трагедии в этом нет: надо просто научить их быть умнее. Камеры "на ремни" реально помогают спасать жизни", - уверен Александр Шумский. Отметим, что представители ЦОДД не смогли прокомментировать, насколько часто могут ошибаться нейросети.

Как оказалось, нейросеть не всегда в состоянии распознать ремень

Вместе с тем в пресс-службе ассоциации "ОКО", объединяющей производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации, заявили, что такие случаи редки. "Ошибки при распознавании таких сложных нарушений, как непристегнутый ремень безопасности, носят разовый, несистематический характер, - заявили представители "ОКО". - Каждая из таких ошибок становится материалом для изучения операторами центров фотовидеофиксации, а также для обучения нейросетей и совершенствования их работы".

Водители вправе обжаловать несправедливый штраф, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член Генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов. Сделать это можно в том числе и на портале "Госуслуги". Учитывая большое количество ошибочных штрафов, Генпрокуратура готовит предложения об отмене ошибочных штрафов с камер для водителей, добавил собеседник "РГ". Законопроект позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.