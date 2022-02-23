Постановление правительства Мурманской области от 21 февраля 2022 года № 111-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 17.02.2022 № 5 и от 21.02.2022 № 7 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 17.02.2022 № 102-ПП) следующие изменения:

1.1. Пункт 18 изложить в редакции:

"18. Министерству спорта Мурманской области (Наумова С.И.):

18.1 Обеспечить контроль исполнения подпункта 41 пункта 3.3 Правил:

- с 22.02.2022 при подготовке и проведении официальных всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации;

- с 01.03.2022 при подготовке и проведении на открытом воздухе спортивных соревнований регионального и муниципального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области.

18.2 Организовать работу по обязательной проверке сотрудниками подведомственных учреждений (бассейнов, спортивных объектов и сооружений и других аналогичных объектов) действительности предъявляемых посетителями QR-кодов или одного из документов, указанных в подпунктах 2-5 пункта 2.9 Правил, при проведении в закрытых помещениях спортивных соревнований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3.1 Правил.".

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.2.1. В абзаце восьмом пункта 2.11 и абзаце четвертом подпункта 6 пункта 3.3 слова "по 24.02.2022" словами "по 20.03.2022".

1.2.2. Абзац восьмой подпункта 5 пункта 3.1 изложить в редакции:

"- проведение с 22.02.2022 официальных всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, с 01.03.2022 организуемых на открытом воздухе спортивных соревнований регионального и муниципального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области при соблюдении условий, установленных подпунктом 41 пункта 3.3 Правил;".

1.2.4. Подпункт 41 изложить в редакции:

"41) организаторам официальных всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, а также спортивных соревнований регионального и муниципального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области (далее - спортивные соревнования) осуществлять их подготовку и проведение при соблюдении следующих условий:

- обеспечение использования информационной системы (мобильного приложения), размещенной на официальном портале оперативного штаба Мурманской области в сети Интернет по ссылке https://covid.gov-murman.ru/, для сканирования QR-кодов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящих Правил, при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях;

- обеспечение соблюдения зрителями социальной дистанции при проведении спортивных соревнований на открытом воздухе;

- заполняемость спортивного объекта не более чем на 50 % и обеспечение использования зрителями СИЗ при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях;

- осуществление допуска на спортивные соревнования участников и персонала исключительно из числа лиц:

1) либо прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

2) либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев;

3) либо имеющих отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 до времени посещения спортивного соревнования;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22.02.2022.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







