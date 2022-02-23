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23.02.2022 09:40
Рубрика: ПДД

МВД предложило высылать мигрантов за вождение в нетрезвом виде

Текст: Владимир Баршев
МВД предлагает высылать из России иностранных граждан не только за миграционные нарушения, но и за грубые административные. Например, за управление автомобилем в нетрезвом виде.

МВД подготовило проект закона, в котором предлагается установить новые механизмы по осуществлению контроля за пребыванием в стране мигрантов, сообщает ТАСС. В нем действующие сейчас "административное выдворение за пределы РФ" и "депортация" объединяются в одно понятие - "высылка за пределы России".

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При этом высылка будет устанавливаться не только за миграционные нарушения, но и за совершение иных нарушений, которые будут установлены новым Кодексом об административных правонарушениях, который сейчас разрабатывает Минюст.

Речь идет о тех правонарушениях, которые в новом КоАП будут определены как "грубые". К таким нарушениям планируется отнести в том числе административные правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах, правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование.

Также агентству в ведомстве пояснили, что высылка будет возможной за административные правонарушения, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения специального права.

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