На Украине объявлен призыв резервистов для доукомплектации армии

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов. При этом в видеообращении к украинцам он отметил, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации.

По словам Зеленского, необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. "Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период", - цитирует РИА Новости.

При этом украинский лидер подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв. Он также анонсировал проведение в ближайшее время учебных сборов резервистов территориальной обороны.

Ранее разведка ДНР зафиксировала перемещение комплексов С-300 в районах аэропортов Киева, Днепропетровска и Черкасс, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, получены сведения о выдвижении подразделений зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и "БУК-М1" в районы международных аэропортов. В этой связи в ДНР не исключают спланированных провокаций.