Над посольством РФ на Украине спущен флаг

Российский триколор больше не развевается над посольством РФ в Киеве. Как передает "Интерфакс", флаг был спущен сегодня.

Это произошло в рамках объявленной эвакуации персонала российских дипмиссий на Украине. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства, этот процесс уже начался, предпринимаются стандартные шаги в подобной ситуации, в том числе уничтожение бумаг.

Как подчеркнули накануне в МИД РФ, решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине было принято руководством России "для защиты их жизни и безопасности". "В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", - отметили на Смоленской площади, напомнив о русофобской политике, проводимой в последние годы Киевом.

"С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - отметили в МИД.