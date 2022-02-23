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23.02.2022 17:42
Рубрика: Власть

Над посольством РФ на Украине спущен флаг

Текст: Юрий Когалов

Российский триколор больше не развевается над посольством РФ в Киеве. Как передает "Интерфакс", флаг был спущен сегодня.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Это произошло в рамках объявленной эвакуации персонала российских дипмиссий на Украине. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства, этот процесс уже начался, предпринимаются стандартные шаги в подобной ситуации, в том числе уничтожение бумаг.

Как подчеркнули накануне в МИД РФ, решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине было принято руководством России "для защиты их жизни и безопасности". "В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", - отметили на Смоленской площади, напомнив о русофобской политике, проводимой в последние годы Киевом.

"С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - отметили в МИД.

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