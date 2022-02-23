Номера без флага на автомобиле: как получить и какие преимущества дают

В крупных российских мегаполисах отмечается мода на установку номерных знаков без триколора. Легальна ли такие регистрационные таблички? Не вызовут ли они претензии у инспекторов ГИБДД? Как получить такие номера? Дают ли они какие-то преимущества? "РГ" разобралась в тонкостях вопроса.

Если быть точным, номерные знаки без флага сложно назвать нововведением. Такие номера определялись как знаки старого формата и официально выдавались по всей стране в начале девяностых, а с 1994 года до середины 2000-ых их выдавали в государственных конторах исключительно в Башкортостане, Приморье, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Какова ситуация сегодня? Актуальный ГОСТ Р 50577-2018 определяет, что - цитируем - "на регистрационных знаках типов 1-6, 8-28 должна быть надпись RUS, а на регистрационных знаках типов 1-4, 4А, 4Б, 15, 19, 23-28 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации". Иными словами, согласно букве закона, флаг на номерных знаках является "опцией", и номера без триколора соответственно не противоречат ГОСТу и легальны.

Другое дело, что есть реальная практика выдачи регистрационных знаков в МРЭО ГИБДД при первичной или повторной регистрации автомобиля. В обоих случаях автовладельцу выдадут там исключительно номера с триколором. Откуда же на дорогах так много машин с номерами без флага и надписью RUS, смещенной к центру сектора? Такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.

Чтобы приобрести такую продукцию часто не обязательно даже ехать в офис таких лицензированных компаний. Знаки без триколора могут доставить и по почте. Правда, предварительно необходимо предоставить комплект документов (свидетельство о регистрации ТС, паспортом РФ или водительское удостоверение) в аккредитованную организацию, занимающуюся изготовлением табличек. Список таких фирм для каждого региона РФ представлен на официальном сайте ГИБДД.

Наверное, многие читатели задались вопросом - а почему вообще знаки без триколора пользуются повышенным спросом. Цена таких табличек, кстати, как минимум в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков. Во-первых, такие знаки позволяют машине выделиться в транспортном потоке. Однако есть и более веская причина. Дело в том, что в 90-е годы триколор отсутствовал на номерах автомобилей аппарата президента, ФСБ и ФСО, а сегодня такие номера устанавливаются на автомобили полиции, дипломатов и военных. В том числе поэтому некоторые автомобилисты полагают, что сотрудники ГИБДД могут принять их машину за транспортное средство, принадлежащее не рядовому водителю, а человеку, занимающему какую-то высокую должность.

Конечно, последнее представление несколько наивно, как и надежда на то, что знаки без триколора не распознают камеры фиксации нарушений. И тем не менее, факт остается фактом - номерные таблички без флага легальны и пользуются повышенным спросом.