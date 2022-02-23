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"Оппенгеймер" Нолана пополнился новыми актерами, появилось первое фото

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    23.02.2022, 11:26
Текст:   Юлия Авакова

Актерский состав нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" об "отце атомной бомбы", американском физике и руководителе Манхэттенского проекта Джулиусе Роберте Оппенгеймере (1904-1967) пополнился британским актером Кеннетом Браной ("Гамлет", франшиза о Гарри Поттере", "Валландер", "Макбет", "Довод"). Об этом сообщает портал Deadline. Ранее стало известно, что к съемкам фильма присоединились Киллиан Мерфи, Рами Малек и Флоренс Пью, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и Джош Хартнетт.

Создатели фильма порадовали интересующихся проектом первой фотографией звезды "Острых козырьков", ирландского актера Киллиана Мерфи в образе Оппенгеймера:

Основой для фильма послужила книга, которую Кай Бирд и Мартин Шервин опубликовали в 2005 году - "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера".

Премьера картины ожидается летом 2023 года.

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