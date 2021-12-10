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Каст фильма Нолана "Оппенгеймер" пополнился Рами Малеком и Флоренс Пью

Новости
    10.12.2021, 12:51
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно об участии Флоренс Пью ("Солцестояние", "Черная вдова"), Рами Малека ("Не время умирать", "Богемская рапсодия") и Бенни Сэфди ("Лакричная пицца") в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Премьера запланирована на 21 июля 2023 года, за две недели до годовщины бомбардировки Хиросимы.

Как сообщает Deadline, Флоренс Пью сыграет Джин Татлок, члена Коммунистической партии США, у которой был роман с Оппенгеймером. Бенни Сэфди сыграет роль физика Эдварда Теллера, который участвовал в Манхэттенском проекте и известен как отец водородной бомбы. Вероятно, что Рами Малек также будет играть ученого, уточняет издание.

Ранее стало известно об участии в проекте Мэтта Дэймона, Роберта Дауни-младшего, Эмили Блант и Киллиана Мерфи.

Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Это физик, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба. Биографический фильм заявлен как триллер. Режиссер Кристофер Нолан также занимается сценарием картины.

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