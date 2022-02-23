Парламентарии сочли оценкой своего труда санкции против них

Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда на Западе. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Похожее мнение высказал и первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание народных республик. В частности, под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости. В Евросоюзе уточнили, что всего в списке 351 парламентарий. Напомним, что Госдума более недели назад одобрила обращение к главе государства по этому поводу. Депутаты позже говорили, что это было последнее предупреждение, на которое страны Запада не отреагировали.

"Это лишь зарубежная оценка нашего труда оппонентами моего отечества", - сказала Ковитиди, которую цитирует РИА Новости.

Она также назвала сами санкции "бесполезными" и "наштампованными" - под некоторые из них политики и бизнесмены попадают не единожды.

Сама сенатор находится в санкционных списках США, Великобритании, Австралии, Евросоюза, Канады с 2014 года. По ее словам, ограничения никак ей не мешают.

"Это лишний повод продемонстрировать, что люди в России предпочитают быть под санкциями, чем плясать под дудку Запада и не быть под санкциями", - подчеркнул в свою очередь Константин Затулин, у которого тоже богатое "санкционное прошлое".

Он также обратил внимание, что количество депутатов, проголосовавших за обращение к президенту по поводу признания ЛНР и ДНР, не совпадает с число попадающих под санкции парламентариев.

"Таких проголосовавших у нас в Думе было 358 человек, почему в списке 351 человек, я сказать не могу", - добавил политик.

Санкции, по его словам, только ведут к разрушению оставшегося еще межпарламентского диалога. "Придется отменить целый ряд запланированных мероприятий, скорее всего, или участвовать в них онлайн", - констатировал депутат.