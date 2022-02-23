Первый российский электрогрузовик создали на базе УАЗ "Профи"

Молодая компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" из Петербурга провела в Москве презентацию первого в России электрического грузовика EVM PRO. Это промтоварный фургон на шасси УАЗ "Профи" грузоподъемностью до 3,5 т.

В качестве донора для электромобиля использован длиннобазный УАЗ "Профи", в котором силовая установка была заменена на электрическую. На презентации показали электродвигатель, который, по заверениям одного из соучредителей Ильи Рашкина, является собственной разработкой компании.

Как и программное обеспечение, силовая и бортовая электроника. Ячейки аккумуляторов закупаются в Китае, из них собирают батарею емкостью 80 кВт*ч. Номинальная мощность двигателя 80 кВт, запас хода на одном заряде до 300 км. Полная масса 3500 кг, полезная нагрузка до 1 тонны. Максимальная скорость машины ограничена отметкой 80 км/ч.

Чтобы не тратить заряд батареи на обогрев кабины и не терять емкость при низких температурах, применен автономный дизельный отопитель.

Совместно с УАЗом был решен вопрос обслуживания и гарантии на электромобиль. Так как в основе лежит хорошо известная конструкция, то периодическое техническое обслуживание и ремонт будут проходить на сервисных станциях УАЗа.

Фото: Электромобили Мануфэкчуринг Рус

Фото: Алексей Швайков

Стоимость EVM PRO составила 3,5 млн рублей. Также государство может предоставить субсидию до 30% на покупку электромобиля для юридических лиц. Предполагаемый рынок сбыта - службы внутригородской логистики, почтовые, коммунальные службы, фулфилмент-сервисы. Их потребность - 10 тыс. машин в год.

"Электромобили Мануфэкчуринг Рус" была основана в июне 2021 года. Сейчас она налаживает производство электромобилей в особой экономической зоне "Технополис Москва". Проект находится на стадии закупки и установки оборудования. Мощность производства рассчитана на 1000 электромобилей в год. Выпуск первого товарного грузовичка назначен на сентябрь. По словам Игоря Гирдина первые 400 экземпляров EVM PRO уже проданы - идет заключение контракта.

Фото: Алексей Швайков

Фото: Алексей Швайков

Представители компании сообщили что ими были закончена процедура подписания специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей. Что дает возможность выпускать электромобили на особых условиях.